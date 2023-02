Heidekreis - Basketball-Profi Mubarak Salami von den Dragons Rhöndorf ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ums Leben gekommen. Dieser ereignete sich am Freitagabend im Heidekreis in Niedersachsen. Der mit 26 Jahren gestorbene Salami kommt aus Hamburg und war in den vergangenen beiden Jahren als Spieler des Eimsbütteler TV jeweils bester Scorer der Pro B. Nach dem Abstieg seines Klubs wechselte er im Sommer zu den SBB Baskets Wolmirstedt.

Im Januar verließ der deutsche Shooting Guard Wolmirstedt in Richtung Rhöndorf. An diesem Sonnabend sollte Wolmirstedt in der Pro B ausgerechnet Rhöndorf empfangen. Das Spiel wurde nun vor dem tragischen Hintergrund verschoben. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt, teilen die Baskets über die sozialen Medien mit. Zudem schreiben sie dort unter anderem: „Ruhe in Frieden, Mubi! Unser aufrichtiges Beileid gilt allen Freunden und Angehörigen.“

Sükran Gencay, Salamis Förderin und langjährige Trainerin, sagte der Hamburger Morgenpost: „Mein Herz ist gebrochen. Ich habe einfach keine Worte.“ Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt von dem Todesfall berichtet. Indes wurde eine Spendensammlung gestartet. „Mit dieser Aktion möchten wir seine alleinerziehende Mutter und seine sechs jüngeren Geschwister finanziell unterstützen, so wie es auch Mubi als liebender Sohn und ältester Bruder immer getan hat“, schreiben die Initiatoren.

Laut Polizei kollidierte der Hyundai von Salami, der gerade auf dem Weg nach Hamburg war, mit einem Transporter, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte. Im Anschluss schleuderte Salamis Auto auf die linke Fahrspur und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Fahrzeuge hätten Feuer gefangen und seien ausgebrannt. Der 28-jährige Fahrer des anderen Autos konnte schwer verletzt aussteigen. Für Salami kam jedoch jede Hilfe zu spät.