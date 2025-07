Heinz Baltus war beim zweiten Renntag in Magdeburg im Trabrennen aktiv gefordert, am Sonnabend ist er wieder Gastgeber in alter Manier.

Magdeburg - Nina Baltromei wird dem Holländer beim dritten Renntag des Magdeburger Renn-Vereins an diesem Sonnabend im Herrenkrug diesmal sicher nicht den Rang ablaufen. Die 27-jährige Baltromei hat in ihrer Heimat ja schier Unfassbares geschafft am vergangenen Wochenende in Hamburg, beim 156. Deutschen Derby, als sie sich auf „Hochkönig“ aus den Niederungen des Feldes mit den letzten Galoppschritten zum Sieg kämpfte. Zum ersten Sieg einer Frau in der Geschichte des prestigeträchtigen Derbys übrigens. „Eine Auszubildene hat die Edelprofis aus Europa hinter sich gelassen, und sie ist so abgeklärt geritten“, berichtete Heinz Baltus, der Präsident des Renn-Vereins, der nun ganz seinen Fokus wieder auf die heimische Anlage legt. Und sich auf den geschlagenen Holländer freut.