Auf der Galopp-Rennbahn im Herrenkrug startet am Sonnabend die neue Saison in der Landeshauptstadt. Der erste Renntag hat sieben spannende Läufe zu bieten. Der Untergrund bereitet keine Probleme mehr.

Am Sonnabend startet beim Magdeburger Renn-Verein die neue Saison.

Magdeburg. - Die Beschaffenheit der Bahn war in den vergangenen Jahren ein großes Thema für den Magdeburger Renn-Verein. Hochwasser hatte dem Untergrund der Galopprennbahn im idyllischen Herrenkrug-Park nachhaltig zu schaffen gemacht. Im Vorjahr war der Rennbetrieb anfangs sogar nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Doch diese Probleme sind endgültig Geschichte und so steht einem packenden ersten Renntag am Sonnabend nicht mehr viel im Wege.