Auffällige Messwerte haben dafür gesorgt, dass die Athleten aus der Berkhahn-Riege umziehen müssen.

Bernd Berkhahn hat mit der Stadt eine Lösung für das Trainingsproblem gefunden.

Magdeburg - Als hätte der Mann das geahnt, hatte er den Athleten aus seiner Riege „größtenteils freigegeben“ in der festlichen Zeit, berichtet Bernd Berkhahn, der Trainer der SCM-Schwimmer. Der eine oder andere hat noch etwas aufzuholen, wie zum Beispiel Olympiasieger Lukas Märtens. Aber in erster Linie sind seine Gastschwimmer aus Australien gefordert. „Sie müssen sich auf ihre Freiwasser-Meisterschaft im Januar vorbereiten“, erklärt der 54-Jährige.