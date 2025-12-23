weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwimmen: Elbehalle auch für SCM-Riege gesperrt: Was nun, Herr Berkhahn?

Auffällige Messwerte haben dafür gesorgt, dass die Athleten aus der Berkhahn-Riege umziehen müssen.

Von Daniel Hübner Aktualisiert: 23.12.2025, 15:03
Bernd Berkhahn hat mit der Stadt eine Lösung für das Trainingsproblem gefunden. picture alliance/dpa

Magdeburg - Als hätte der Mann das geahnt, hatte er den Athleten aus seiner Riege „größtenteils freigegeben“ in der festlichen Zeit, berichtet Bernd Berkhahn, der Trainer der SCM-Schwimmer. Der eine oder andere hat noch etwas aufzuholen, wie zum Beispiel Olympiasieger Lukas Märtens. Aber in erster Linie sind seine Gastschwimmer aus Australien gefordert. „Sie müssen sich auf ihre Freiwasser-Meisterschaft im Januar vorbereiten“, erklärt der 54-Jährige.