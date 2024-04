Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin - Lukas Märtens hat es mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand angezeigt: So knapp war das. In der Summe dieser Knappheit fehlten dem 22-Jährigen vom SC Magdeburg zum Abschluss der deutschen Meisterschaften 13 Hundertstelsekunden zur zwölf Jahre alten nationalen Bestmarke von Jan-Philip Glania, weshalb Märtens sich zwar „super happy“ über seine Zeit äußerte, aber sich in seiner Gestik ebenso ein wenig ärgerte. 1:56,00 Minuten standen für den Schützling von Trainer Bernd Berkhahn auf der Ergebnistafel, die zugleich einen persönlichen Rekord und die fünftschnellste Zeit im Jahresranking in der Welt bedeuteten. Es war der Schlusspunkt nach einer phänomenalen Meisterschaft des Magdeburgers, die er mit drei Bestzeiten, drei Titeln und einer Bronzemedaille beendete.