Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Szeged/Magdeburg. - Am Samstagabend ist Moritz Florstedt mit seinen Eltern und seinem Sponsor Peter Netzeband noch essen gegangen in Szeged. „Wir haben viel miteinander zu erzählen, es wird ein langer Abend“, wusste der 22-jährige Kanute vom SCM. Es gab ja einiges auszuwerten nach dem ersten Weltcup der Saison, bei dem Florstedt und sein Partner Felix Frank (Potsdam) im Zweierkajak über die olympischen 500 Meter letztlich Fünfter wurden. „Zum dritten Mal hintereinander haben wir uns beim Saisoneinstieg in Szeged nicht mit einer Medaille belohnt“, resümierte Moritz Florstedt. „Das nagt natürlich ein bisschen an unserem Ego.“