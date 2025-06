Rotterdam - Knapp zwei Wochen vor dem CHIO in Aachen hat die deutsche Mannschaft beim Team-Springen in Rotterdam nur den siebten Platz belegt. Das Team um Olympiasieger Christian Kukuk verpasste damit bei der League of Nations klar den ersten Saisonsieg. Den Wettbewerb gewann die Niederlande vor Frankreich und Großbritannien.

Zum Team von Bundestrainer Otto Becker gehörten auch Sophie Hinners (Pfungstadt), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Jörne Sprehe (Fürth). Bei der Station in Abu Dhabi war Deutschland auf Platz drei geritten und in Ocala (USA) auf Rang zwei. Die nächste Etappe der League of Nations ist im September in St. Tropez. Das Finale steigt einen Monat später in Barcelona.

Nächster Höhepunkt für das deutsche Team ist der CHIO in Aachen. Das Team-Springen beim größten Reitturnier der Welt am 3. Juli gehört seit vielen Jahren nicht zu der Serie des Weltverbandes FEI.