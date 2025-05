Die Geburstags-Veranstaltung zu 25 Jahren SES Boxing hat sich am Sonnabend auch sportlich gelohnt. Sowohl Roman Fress als auch Artur Reis überzeugten und gewannen ungefährdet.

Magdeburg. - Die große Show war angerichtet. 25 Jahre SES Boxing aus Magdeburg, eine mit 2.500 Zuschauern ausverkaufte Seebühne, ein gut aufgelegter Promoter Ulf Steinforth und unzählige Gratulanten am Ring. Was es zu einem perfekten Abend noch benötigte, waren erfolgreiche Kämpfe. Und auch dafür wurde gesorgt, denn die Lokalmatadoren Roman Fress (Cruisergewicht) und Artur Reis (Supermittelgewicht) ließen in ihren Fights nichts anbrennen.