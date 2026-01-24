Bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele belegen der Ilsenburger und sein Sozius Florian Müller den sechsten Platz. Dabei zeigt sich eine Schwäche des Duos.

Kein gutes Stimmungsbild vor den Olympischen Spielen: Toni Eggert (l.) und Florian Müller haben weiterhin ein großes Problem.

Oberhof - Toni Eggert hatte für knapp eine Minute in der Leadersbox Platz genommen, dort also, wo die aktuell Führenden auch für die Zuschauer während eines Rennens deutlich zu sehen sind, freundlich winken und der folgenden Konkurrenz applaudieren. Aber er konnte ob dieses Status nicht lächeln, vielmehr ergriff der Ilsenburger Doppelsitzer-Pilot sofort das Wort und erklärte seinem Sozius Florian Müller, warum sie diesen Platz nicht lange einnehmen würden an diesem Sonnabend in Oberhof.