Am Samstagabend will Julian Vogel im Ascherslebener Ballhaus seinen WM-Gürtel im Superweltergewicht der Junioren verteidigen. Beim Wiegen gab es für den SES-Kämpfer aber erst einmal einen kleinen Gewichts-Schreck.

Zunächst brachte Julian Vogel rund 150 Gramm zuviel auf die Waage. Aber das Gewichtsproblem hatte sich dann schnell geklärt.

Magdeburg/Nienburg - Tolle Graffitis vor dem Ballhaus in Aschersleben machen selbst den Unwissenden klar, dass hier am Samstagabend keine Bälle geworfen werden, sondern die Fäuste fliegen. Am Abend bei der Profiveranstaltung des Magdeburger SES-Boxstalls (ab 22.40 Uhr live im MDR und schon ab 20 Uhr im Livestream). Und schon ab Vormittag durch Amateur- und Nachwuchsboxer des VfB Aschersleben, der sein 100-jähriges Jubiläum feiert. „Hier herrscht Boxfieber, alle sind aufgeregt. Ich hoffe, dass die Arena wieder zu einem Tollhaus wird“, erklärt Bürgermeister Steffen Amme.