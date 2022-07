Gose, Zobel und Märtens vom SC Magdeburg erfüllen die Normen

Starker Auftakt beim Gothaer Pokal in der Elbehalle: Die Schwimmer des SC Magdeburg überzeugen mit schnellen Zeiten und erfüllen die Normzeiten für die Welt- und Europameisterschaft in diesem Jahr.

Lukas Märtens darf sich auf die WM in Budapest freuen.

Magdeburg - Lukas Märtens hatte am Freitagabend endlich wieder diesen „Staunen-Sie-bitte-jetzt“-Moment, als er nach seinem Zielanschlag erst kräftig durchatmete und dann den Blick zur Anzeigetafel richtete. Der 20-Jährige vom SC Magdeburg blieb zwar auffällig gelassen, im Jubeln hatte ihm seine Freundin Isabel Gose an diesem ersten Tag beim Gothaer Pokal in der Elbehalle einiges voraus. Womöglich aber musste er 14:40,28 Minuten, die hinter seinem Namen auf der Ergebnistafel nach dem Rennen über 1500 Meter Freistil aufleuchteten, erst einmal verkraften.