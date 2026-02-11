Nach vielen Verletzungen in diesem Winter beginnt für den Skeleton-Pilot die Saison mit den Winterspielen in Cortina. Warum der Olympiasieger sich nicht als Favorit sieht.

Christopher Grotheer hat seine Trainingsläufe in Cortina absolviert. Jetzt geht es für ihn um den Glanz.

Cortina/Magdeburg - Der offene Fuß ist immer noch offen, aber „es sieht schon deutlich besser aus“, sagt Christopher Grotheer. Zugezogen hat sich der Skeleton-Pilot seine dritte schwere Verletzung in diesem Winter nach einer Quetschung im Adduktorenbereich und einem Muskelfaserriss beim Weltcup in St. Moritz (Schweiz) im Januar. Er hatte sich dort „im Training den Fuß aufgerissen, das hat man dann auch in der Qualität beim Laufen deutlich gemerkt“.