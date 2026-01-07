Skeleton Grotheer: „Verstümmelt“ aufs Podium
Der Olympiasieger fährt in St. Moritz sein bislang bestes Saisonergebnis ein. Trotz vieler Blessuren.
07.01.2026, 13:02
St. Moritz/Magdeburg - Man kann sich ganz gut ausmalen, wie es in den Trainingsläufen zugegangen ist. Hier eine Bande, da eine Bande, immer knapp vor Sturz. „Ich hatte hier ganz schöne Probleme und mich selbst verstümmelt“, sagte Christopher Grotheer über die Einheiten auf der Naturbahn in St. Moritz. „Mein Fuß ist übel offen, ich kann im Schuh eigentlich kam laufen“, erklärte der Skeleton-Olympiasieger. Auch der Ellenbogen ist lädiert, die Körper mit blauen Flecken übersäht. Und dennoch fuhr der gebürtige Wernigeröder am Mittwoch beim Weltcup-Rennen in der Schweiz sein bislang bestes Saisonergebnis ein.