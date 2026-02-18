Bob-Anschieber Georg Fleischhauer ist Olympiasieger im Zweierbob. Den größten Erfolg seiner Karriere widmet der gebürtige Halberstädter seiner verstorbenen Mutter.

Cortina/Magdeburg - Im Moment des größten Jubels und Trubels gedachte Georg Fleischhauer seiner verstorbenen Frau Mama. „Diese Medaille ist meiner Mama gewidmet. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie das miterleben hätte können“, sagte der Bobanschieber nach seinem Goldcoup mit Johannes Lochner im Zweier am späten Dienstagabend bei den Olympischen Winterspielen in Cortina (Italien). Irene hatte noch den größten sportlichen Tiefschlag ihres Sohnes erlebt, bevor sie kurz nach einer Krebsdiagnose im August vor vier Jahren verstarb.