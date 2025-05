Berlin - „Reiner Wahnsinn“, hat er gesagt, „mega happy“ hat er gejubelt. Eine riesige Erleichterung hat er gespürt. Für Florian Wellbrock war der Titelgewinn über 1.500 Meter Freistil bei den deutschen Meisterschaften in Berlin durchaus ein Befreiungsschlag. Hart sei dieses Finale gewesen. Dramatisch außerdem, also das, „was die Zuschauer sehen wollen.“ Und überraschend schnell, „weil die Rennen im Vorwege nicht so gut für mich gelaufen waren“: Am Ende aber führte ihn die Zeit direkt an die Spitze der Weltrangliste 2025: 14:36,25 Minuten.

