Magdeburg - In 13 Tagen steht Henrik Janssen vom SCM im Diskusring im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion, um deutscher Meister oder Vizemeister zu werden und damit das Ticket zur Weltmeisterschaft im September in Tokio zu lösen. Und womöglich wird dann eine solide Leistung wie am Sonnabend in London reichen, um einen der ersten beiden Podestplätze, die zum Start in Japan berechtigen, zu belegen. Janssen: „Das ist mein Ziel, und dafür werde ich alles tun.“

