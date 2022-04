Hergert, Müller und Florstedt vom SC Magdeburg sind dabei

Magdeburg - Für Moritz Flor-stedt passieren ja in diesen Tagen einige Dinge zum ersten Mal. Am Donnerstagabend zum Beispiel hat er zum ersten Mal den SCM-Bus samt Bootsanhänger von der Regattastrecke in Duisburg zum Bootshaus nach Magdeburg pilotiert. Ab Dienstag in Kienbaum nun ist er zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der direkten Vorbereitung der Kanu-Nationalmannschaft auf die internationale Saison dabei.