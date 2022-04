Hergert, Müller und Florstedt vom SCM überzeugen in Duisburg

Moritz Florstedt ließ sich gestern die Muskeln in der Physiotherapie lockern, als er sein erstes Finale bei der ersten Rangliste in Duisburg Revue passieren ließ. „Mit dem Rennen an sich bin ich zufrieden“, erklärte der 20-Jährige vom SC Magdeburg. „Was mich ein bisschen ärgert: Ich hatte schon auf Platz drei geschielt.“ Florstedt schuf trotzdem mit Rang vier im Einerkajak über 500 Meter in 1:41,834 Minuten und beim Sieg des Potsdamers Jacob Schopf (1:40,233) eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Nationalmannschaft. Und er ist sich bereits sicher: „Die Bundestrainer haben mich im Blick.“ Den hat sich auch Julia Hergert verdient, die in jener Disziplin Dritte wurde in 1:58,451 Minuten beim Sieg von Jule Hake (Lünen/1:55,976).