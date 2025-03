Wolmirstedt. - Nach dem Spiel bei Rist Wedel am vergangenen Sonntag steht für die SBB Baskets Wolmirstedt an diesem Sonnabend (19.30 Uhr) die zweite Auswärtspartie in der Nähe von Hamburg an. Vor dem Duell mit den Itzehoe Eagles wünschen sich die Ohrestädter diesmal eine entspanntere Anreise. „Ich hoffe, dass wir zwei Stunden eher da sind“, sagt Trainer Eiko Potthast mit einem Lachen. Denn am vergangenen Wochenende standen die Baskets im Stau, umziehen mussten sie sich im Bus. Und auch im Spiel lief längst nicht alles ideal. Und doch durften sich die Sachsen-Anhalter am Ende über ein 80:78 und vor allem den Vereinsrekord von neun Siegen hintereinander in der 2. Bundesliga Pro B freuen.

