Die SBB Baskets Wolmirstedt sind heiß auf Sonnabend. Denn an diesem Tag empfangen sie Ibbenbüren zum ersten Spiel der neuen Saison.

Magdeburg - Trainer Eiko Potthast und seine SBB Baskets Wolmirstedt atmen auf. Denn das Team kann den Saisonauftakt in der drittklassigen Bundesliga Pro B am Sonanabend (18 Uhr) in der heimischen Halle der Freundschaft gegen die Ademax Ballers Ibbenbüren gut besetzt bestreiten. Nur hinter dem Einsatz von Joel Morsi steht nach Bänderriss noch ein Fragezeichen, doch auch der Shooting Guard trainiert wieder mit der Mannschaft.