Toni Eggert verpasst mit seinem Partner Florian Müller mit Platz vier nur knapp eine Medaille im Doppelsitzer. Nun stellt sich die Frage: Setzt der Ilsenburger nach Blech bei Olympia die Karriere fort?

Cortina/Magdeburg - Toni Eggert hat auf seinem Instagram-Kanal eine Liebesbotschaft gesendet. Geschrieben von seiner Eliza, einer ehemaligen lettischen Rodlerin, die jeden Jubel und jeden Schmerz des 37-Jährigen mitfühlen kann. Sie schrieb: „Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, wie viel Arbeit, Opferbereitschaft und Herzblut darin stecken. Dich bei den Olympischen Spielen zu sehen, bedeutet mir alles.“ Ein schöner Trost nach einer verpassten Medaille.