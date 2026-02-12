weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM-Profi Saugstrup ist vom EM-Finale zurück im Bundesliga-Alltag

Zehn Tage nach dem Titelgewinn sorgt Magnus Saugstrup wieder für Stabilität in der SCM-Abwehr. Deutschlands Vize-Europameister Lukas Mertens darf sich hingegen schonen.

Von Lukas Reineke 12.02.2026, 19:01
SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt (r.) überreichte Magnus Saugstrup ein Präsent.
SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt (r.) überreichte Magnus Saugstrup ein Präsent. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Nur zehn Tage nach dem EM-Finale ging es für Magnus Saugstrup und Lukas Mertens mit ihren SCM-Kollegen schon wieder um Bundesliga-Punkte. Gegen den TBV Lemgo feierten die Grün-Roten einen souveränen 36:32-Erfolg. Doch so einfach, wie es wirkte, war der Restart nicht.