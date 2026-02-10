Rodler Toni Eggert hat vor dem Doppelsitzer-Wettbewerb in Cortina Zuversicht getankt. Am Mittwoch ist er mit seinem Partner Florian Müller im Einsatz.

Toni Eggert (l.) und Florian Müller waren beim Training in Cortina mit ihrem Start zufrieden.

Cortina/Magdeburg. - Toni Eggert gehörte zu den ersten Gratulanten an der Bahn, er nahm Max Langenhan in den Arm, flüsterte ihm einige freudige Worte ins Ohr. Am vergangenen Montag war Jubeltag bei den deutschen Rodlern und den Olympischen Winterspielen in Cortina (Italien). Irgendwie hatte man ja nichts anderes als eine deutsche Goldfahrt erwartet, nur war nicht unbedingt Max Langenhan der erwartbare Olympiasieger. Eher Felix Loch, der die Konkurrenz in diesem Winter oft genug dominiert hatte. Aber Loch wurde nach vier Wertungsläufen mit 1,86 Sekunden Rückstand auf Langenhan nur Sechster.