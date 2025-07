Magdeburg - Angst war noch nie ein guter Berater, aber genau diese Angst hat Isabel Gose womöglich gelähmt. Über 1.500 Meter Freistil, über die sie im vergangenen Jahr in Paris die olympische Bronzemedaille gewonnen hatte, ist die 23-Jährige vom SC Magdeburg am Montag bei der Weltmeisterschaft in Singapur ausgeschieden. Mit ihrer Zeit von 16:08,41 Minuten fehlten Gose nur 22 Hundertstelsekunden zum Einzug in das Dienstagsfinale.

