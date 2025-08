Mit einem Lächeln geht seine Reise weiter: Am 21. September will Henrik Janssen im Finale von Tokio starten.

Magdeburg - Noch am Abend, als sich die Aufregung um und bei den Finals 2025 allmählich gelegt hatte, begab sich Henrik Janssen mit einem Lächeln auf die Rücktour nach Potsdam. Nach dem ganzen Trubel im Heinz-Steyer-Stadion, in dem er „hier und da Fotos machen musste“. Er war eben ein gern gesehener Diskuswerfer nach seinen sechs Versuchen im Ring – von denen der dritte ihn zum deutschen Meistertitel führte. „Sicher war ich mir nach dem Wurf aber auch noch nicht, ich wusste, dass die anderen Jungs weit werfen können. Aber am Ende hat es zum Glück gereicht“, sagte Janssen vom SC Magdeburg später, als er bereits die heimischen vier Wände erreicht, Frau Maria und die gemeinsame Tochter Elena in seine starken Arme geschlossen hatte.