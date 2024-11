Yanqing/Altenberg/Magdeburg/dh - Er hat es schon wieder getan. Und schon wieder in Yanqing, auf der Olympiabahn von 2022 in Peking. Christopher Grotheer ist an der Stätte seines Olympiacoups und größten Karriere-Erfolges zum Sieg gefahren. Und zwar zu seinem dritten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der 32-Jährige setzte sich am Sonnabend nach zwei Wertungsläufen äußerst knapp mit einer Hundertstelsekunde vor dem Briten Matt Weston und mit 0,09 Sekunden vor dem Chinesen Yin Zheng durch. Und frohlockte danach: „Ich weiß genau, dass Peking meine Bahn ist.“ Und das war sie vor allem am Start des zweiten Durchgangs, als „Grothus“ drei Hundertstel schneller als im ersten Lauf war.

