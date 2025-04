Der 27-Jährige ist wie auch Lukas Märtens am Dienstagabend in Stockholm gefordert. Die interne Konkurrenz ist groß.

Stockholm/Magdeburg - Lukas Märtens hat weder seinen Weltrekord bislang verdaut, noch ist er dazu gekommen, sein Idol Paul Biedermann zu kontaktieren. „Wir haben uns nur über die sozialen Medien bislang geschrieben“, erklärte der 23-Jährige vom SC Magdeburg. Nach seiner Fabelzeit über 400 Meter Freistil (3:39,96 min.), mit der er die 16 Jahre alte Bestmarke des Hallensers gebrochen hatte, wartet bei den Swim Open in Stockholm am Dienstagabend noch eine weitere Herausforderung – die 800 Meter Freistil, der erste Showdown in der WM-Qualifikation über diese Distanz. Und was ist dort möglich?