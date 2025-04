Eine Trainingsumstellung schlägt an: Der Magdeburger lässt das Bad in Stockholm beben. Und seine Frau Mama weiß, was als Nächstes kommen soll.

Stockholm/Magdeburg - Paul Biedermann hat einen Bilderkollage in fünf Teilen veröffentlicht auf seinem Instagram-Kanal. Zentrales Motiv auf jedem Foto ist ein Mann, der am Samstagabend in Stockholm Historisches geleistet hat: Lukas Märtens. Der Hallenser Biedermann schrieb zur Kollage: „Glückwunsch. Was für eine krasse Leistung.“ Und er schrieb: „Ich bin froh­­­­­, dass der Rekord in Sachsen-Anhalt bleibt.“ Der Weltrekord. Über 400 Meter Freistil.