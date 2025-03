Magdeburg - Lukas Märtens muss sich noch etwas gedulden, ehe er den Hauch des Frühlings spüren darf. „Das Wetter ist dort zurzeit nicht gerade bombe“, erklärt er mit Blick auf die Prognose für die nächsten Tage. Minusgrade nicht nur zu nächtlicher Stunde, sondern auch am Tage erwarten den Olympiasieger vom SC Magdeburg im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada (Spanien), wo er mit der Magdeburger Riege am Donnerstag einmal mehr seine Zelte aufgeschlagen hat. Worum es in Richtung Weltmeisterschaft in Singapur (27. Juli bis 3. August) für den 23-Jährigen nun geht? „Der Fokus wird darauf liegen, weiter Kilometer zu sammeln und das Tempo zu erhöhen.“

