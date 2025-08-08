Auf dem ehrgeizigen Weg der SBB Baskets ist es eines der Kernziele, in Magdeburg Fuß zu fassen. Leicht fällt das nicht. Doch die Verantwortlichen haben mehrere Ansätze und große Überzeugung.

Können sich die SBB Baskets neben dem FCM und dem SCM in Magdeburg etablieren?

Magdeburg - Bei den SBB Baskets Wolmirstedt werden nun wieder Körbe geworfen. Montag ist Trainingsstart, Ende September beginnt die Saison in der 2. Bundesliga Pro A und am 3. Oktober folgt das erste Spiel in der eigenen Halle gegen die Karlsruhe Lions (19.30 Uhr). Nach dem Aufstieg und der Entscheidung, die Heimspiele künftig in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle auszutragen, stellt sich eine Frage: Gelingt es dem Verein, sich in der Landeshauptstadt zu etablieren?