Magdeburg - Basecap, Socken, Trainingssachen, Badeanzug, Badelatschen, Taschen. Rund 90 Teile hat Leonie Märtens vom SC Magdeburg bei der Olympia-Einkleidung in Düsseldorf in Empfang genommen. Darunter ein Jumpsuit, der ihr besonders gut gefällt. Den könnte sie nun zur Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) tragen, aber zu dieser Bootsfahrt auf der Seine wird am Abend vor dem Start der Beckenwettbewerbe kaum ein Schwimmer auftauchen. Vielmehr wird Märtens in den Fluss eintauchen. Aber das ist noch eine Weile hin. Erst am 8. August starten die Damen in ihr Freiwasser-Rennen. Die Olympia-Debütantin blickt voraus: „Dann möchte ich eine gute Platzierung erzielen.“ Zuvor ist sie bereits im Becken der La Defense Arena gefordert, über 400 und 1.500 Meter Freistil. Und sie sagt mit einem Lächeln: „Die Nervosität steigt von Tag zu Tag.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.