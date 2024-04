Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Lukas Märtens wollte mal wieder hoch hinaus. Nach seinem Start im Finale über 100 Meter Rücken berührte er nach dem Sprung aus der Tauchphase die Leine, die über der 15-Meter-Marke gespannt war, und sorgte damit für großes Erstaunen. Man muss sich mal vorstellen, der 22-Jährige vom SCM wäre in diesem Moment nicht behindert worden, er wäre vielleicht ein paar Hundertstel schneller gewesen, und er wäre dann nicht nur die sowieso schon starken 54,49 Sekunden geschwommen in der heimischen Elbehalle – er hätte sogar die Norm für die Olympischen Spiele in Paris (53,74) angreifen können. Noch eine Norm. Märtens, der bereits seit der jüngsten Weltmeisterschaft in Doha über 200 und 400 Meter Freistil für Paris qualifiziert ist, konnte darüber nur spekulieren, vor allem aber konnte er darüber lächeln. Sensationell wäre das gewesen. Wie irgendwie alles aus dem Hause Märtens gerade sensationell läuft.