Der 18-Jährige hat sich mit starken Leistungen bei der Kurzbahn-EM in der Elite gemeldet und sich deren Glückwünsche abgeholt. An diesem Freitag beginnt für ihn in der Elbehalle der Ernst der Langbahn-Saison. Und ein neuer Traum.

Magdeburg - Von Daniel HübnerMagdeBurg. Das Wort des Jahres 2025 – zumindest im Leben von Johannes Liebmann – lautet: „Incredible.“ Zu Deutsch: unglaublich. Es beschreibt das Gefühl der Freude, des Jubels, des Staunens, des Überraschung. Neulich im polnischen Lublin hat der 18-Jährige dieses Wort so oft gesagt in den Interviews, dass er es noch ein paar Tage später zum Gespräch mit der Volksstimme mitbrachte. „Incredible.“ So wird er seinen ersten Auftritt bei internationalen Titelkämpfen in der Elite in Erinnerung behalten.