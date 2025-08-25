Eine neue Saison bringt auch neue Regeln mit sich. Auf diese müssen sich Spieler und Trainer einstellen. SCM-Coach Bennet Wiegert nutzt die Vorbereitung daher auch, um viel mit den Unparteiischen zu sprechen.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (r.) spricht bei Hummel Cup in der Halbzeit auf dem Weg in die Kabine mit den beiden Schiedsrichtern Julian Fedtke (M.) und Niels Wienrich.

Magdeburg - Neun Testspiele hat der SC Magdeburg in dieser Vorbereitung absolviert. Alle neun Partien gewannen die Grün-Roten. Zuletzt gab es ein 29:25 gegen den TBV Stuttgart beim Hummel Cup in der heimischen Getec-Arena. Trotz des Sieges hatte Trainer Bennet Wiegert nach Spielschluss noch Redebedarf mit den Unparteiischen Julian Fedtke und Niels Wienrich. Und so ging er schon wie nach den Spielen beim Wartburg-Cup in Eisenach mit einem Laptop in der Hand in die Schiedsrichterkabine.