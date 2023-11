Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Entspannt ist es trotzdem nicht geworden. Trotz Sonnenschein. Trotz Temperaturen um die 20 Grad in den schönsten Momenten des Tages. Dann ist Bernd Berkhahn ins Erdgeschoss des Centro De Alto Rendimiento – kurz C. A. R. – gegangen, ist durch die Tür hinaus zum Sportplatz geschlendert, hat sich mit Handy, Laptop und vielen Gedanken auf die Tartanbahn gesetzt „und die Büroarbeit erledigt“, berichtet der Trainer der SCM-Schwimmer, zugleich der Bundestrainer „Lange Strecke“. Angesichts des prachtvollen Panoramas, das der Gebirgszug in 2320 Metern über dem Meeresspiegel in Spanien bietet, hatte Berkhahn grundsätzlich den schönsten Arbeitsplatz, den er sich wünschen kann. „Entspannt war es aber nicht“, bestätigt der Coach. „Wir haben hart und viel trainiert.“ Vier Wochen lang. Wenn möglich.