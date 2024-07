Paris - Der junge Mann im Becken der La Defense Arena in Paris hat sich einen Traum erfüllt. Er hat aber auf das obligatorische Siegerritual verzichtet, ist nicht auf die Wellenbrecher gestiegen und hat mit der Masse in der Arena gefeiert. Er hat sich und sein Edelmetall im Stillen bejubelt. Tausende Menschen auf den Tribünen waren trotzdem völlig aus dem Häuschen, als Lukas Märtens vom SC Magdeburg erst mit den Armen und Beinen zum Anschlag peitschte.

Es ist Samstagabend, 27. Juli 2024, es ist 20.46 Uhr - und Lukas Märtens ist Olympiasieger über 400 Meter Freistil. Nach 3:41,78 Minuten schlug der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn vor Elijah Winningham (Australien) und Woomin Kim (Südkorea) an. Jener Schützling, der bei internationalen Nachwuchsmeisterschaften nie etwas gewonnen hat. Jener Schützling, der in den vergangenen drei Jahren - seit seiner Angst vor dem großen Ringe-Festival in Tokio - alle Register gezogen hat, um in Paris den Olymp zu besteigen.

Märtens ist mit der Empfehlung von einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften seit 2022 nach Paris gereist. Sein Vertrauen in die eigene Stärke? Unerschütterlich. Selbst eine Nasennebenhöhlen-Entzündung und eine Corona-Infektion während der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Paris konnten daran nichts ändern. Geändert hatte sich allerdings sein Programm: Aus Märtens, dem Allrounder, wurde Märtens, der Sprinter. Die beste Entscheidung seines Lebens in dieser Phase.

Im April ist er mit 3:40,33 Minuten ganz nah an den Weltrekord von Paul Biedermann (Halle) aus dem Jahr 2009 (3:40,07) geschwommen. Den hat er in Paris diesmal verpasst. Aber um eine Zeit ist es bei Olympia noch gegangen, sondern immer um die punktuell stärkste Performance. Und die hat Lukas Märtens am Abend des 27. Juli 2024 gezeigt. Sie war ihr Gold wert.