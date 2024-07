Paris - Schon vor seinem Vorlauf über 400 Meter Freistil war klar: Lukas Märtens muss eine schnelle 3:44 Minuten kraulen, um in den Medaillenkampf bei den Olympischen Spielen in Paris einzuziehen. Kein anderer Athlet zuvor war schneller, als der 22-Jährige vom SC Magdeburg am Sonnabendmittag ins Becken der La Defense Arena sprang. Sein größter Gegner dort? Elijah Winningham aus Australien, der bei der Weltmeisterschaft 2022 in Budapest vor Märtens den Titel geholt hatte.

