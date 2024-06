So voll wie Himmelfahrt am 9. Mai wird es nun im Herrenkrug nicht.

Magdeburg. - Gerade einmal gut einen Monat ist es her, dass der Magdeburger Renn-Verein bei der Saisoneröffnung 2024 am Himmelfahrtstag mit 7.600 Besuchern einen neuen Zuschauerrekord verzeichnete. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen auch dem zweiten Renntag, der mit sieben Starts ausschließlich den Galoppern vorbehalten ist, am kommenden Sonnabend (Einlass ab 12 Uhr, Beginn um 14 Uhr) voller Vorfreude entgegenblicken.