Lara Ochmann setzt sich in Goslar gegen die bis dato ungeschlagene Leonie Giebel (l.) über zehn Runden nach Punkten durch und ist neue Deutsche Meisterin im Federgewicht.

Goslar/Magdeburg - Geduld und Fleiß hat in der Trainingsgruppe von Dirk Dzemski auch einen weiblichen Namen – Lara Ochmann. „Ich habe sie oft kritisiert, aber sie hat nie aufgegeben und sich jetzt belohnt“, erklärt der SES-Coach nach Ochmanns Sieg im Duell um die deutsche Meisterschaft im Federgewicht beim „Harz-attack“ in Goslar.

Die Magdeburgerin setzte sich im Federgewicht über zehn Runden gegen die bisher ungeschlagene Leonie Giebel (Bielefeld) nach Punkten mit 97:94, 97:94 und 97:96 durch. „Mein erster Titel. Ich bin stolz und glücklich. Dass meine Gegnerin bisher ungeschlagen war, macht diesen Sieg ja noch besonders“, freut sich die 23-Jährige. Und Dzemski lobt: „Gegen eine sehr gute Gegnerin hat sie den Kampf hinten raus für sich entschieden. Damit schreibt sie so eine kleine Erfolgsgeschichte und zeigt, was man erreichen kann, wenn man hartnäckig und zielstrebig bleibt.“

SES-Halbschwergewichtler Deines siegt durch K.o.

Während Marlon Dzemski und Robin Rehse nach Punkten gewannen, machte Adam Deines beim Hauptkampf im Halbschwergewicht kurzen Prozess. Seinen Gegner Ondrej Budera (Tschechien) schickte der SES-Kämpfer schon in Runde eins zu Boden. Dzemski: „Er hat seinen Gegner gleich mit den ersten wuchtigen Schlägen gebrochen.“

Deines wartet jetzt auf einen spektakulären Kampf. Vielleicht gegen Serhat Güler. Der Türke verteidigte am Samstag in Ilsenburg seinen WBC International Silver-Titel gegen Rostam Ibrahim (Essen) in der 6. Runde vorzeitig. Zuvor musste Fitness-Influencer Kevin Wolter (Berlin) eine heftige K.o.-Niederlage gegen Abu Habib (Duisburg) einstecken.