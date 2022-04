Märtens vom SCM glänzt auch in Stockholm

Lukas Märtens vom SCM präsentierte sich am Wochenende in Stockholm in Topform.

Stockholm/Magdeburg - Lukas Märtens hat in beeindruckender Weise seine Rekordjagd fortgesetzt: Der 20-Jährige vom SC Magdeburg ist zwei Wochen nach seinem Husarenritt über 1500 Meter Freistil (14:40,28) am Sonnabend bei den Swim Open in Stockholm (Schweden) über 400 Meter erneut zu einer Jahresweltbestzeit geschwommen: Märtens kraulte in 3:41,60 Minuten zum Sieg – so schnell ist laut dem Fachportal „swimsportnews.de“ seit sechs Jahren kein Athlet mehr auf dieser Distanz gewesen. Also auch bei Olympischen Sommerspielen nicht. Dritter wurde indes Märtens Clubgefährte Florian Wellbrock in 3:46,14 Minuten.