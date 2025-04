Magdeburg - Lukas Märtens vom SCM hat sich noch einen Blick über die Berge der Sierra Nevada (Spanien) gegönnt, ehe er sich am Donnerstag auf seine Reise zur WM-Qualifikation begeben hat. Und in seinem Sog reisten die Magdeburger Schwimmer, die sich in den vergangenen drei Wochen im Trainingslager in 2.300 Meter auf den ersten Showdown vorbereitet haben, mit. Die Reise führt über die Swim Open in Stockholm an diesem Wochenende und den Gothaer&Friends-Pokal vom 25. bis 27. April in der Elbehalle zur deutschen Meisterschaften nach Berlin (1. bis 4. Mai). Olympiasieger Märtens sagt: „Ich bin heiß auf Stockholm, auch wenn ich dort noch nicht mit Weltbestzeiten rechne. Immerhin schwimmen wir dort alle aus dem vollen Training heraus.“

