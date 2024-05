Der Diskushüne vom SCM steigt in Hechingen in die Saison ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ramona dürfte in den Ohren der meisten deutschen Diskuswerfer nach wie vor wie ein großes Gewitter mit Donnerhagel klingen, für Mika Sosna bleibt es womöglich der schönste Ort auf dieser Welt. Rein sportlich betrachtet, versteht sich. In Ramona in den USA hat der 21-jährige Hamburger am 14. April den Diskus auf 68,96 Meter gebracht, hat die Direktnorm für die Olympischen Spiele in Paris (26. bis 11. August) um 1,76 Meter übertroffen. Zum Erstaunen der Gemeinschaft deutscher Hünen um den bisherigen Vorzeigewerfer Henrik Janssen und mit dem Routinier Martin Wierig vom SCM.