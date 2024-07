Martin Wierig vom SCM verabschiedet sich mit sechs Würfen beim 18. Solecup in Schönebeck von der Karriere. Die Weite? Egal! Es geht in seinem letzten Wettkampf nur ums Herz.

Schönebeck - Martin Wierig suchte zum letzten Mal den Schwung in der Hüfte. Sein Blick ging dabei weit hinaus zum Horizont, die Sonne blinzelte vorbei an Wolken auf den Diskusring. Im Schönebecker Stadion an der Magdeburger Straße wurde es ganz still. Eineinhalb Drehungen später sah Wierig der zwei Kilo schweren Scheibe nach, wie sie flog, wie sie landete, wie der Kampfrichter zur Weitenmessung zum Einschlag eilte. Und sein letzter Gedanke lautete: „Gültig.“ Genau damit hatte er sich seinen letzten Wunsch vor der Sportrente erfüllt. „Ich wollte die Karriere auf gar keinen Fall mit einem ungültigen Versuch beenden“, sagte der 37-Jährige vom SC Magdeburg.