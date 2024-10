Der 28-Jährige vom SC Magdeburg will sich im Küstenrudern für die Sommerspiele in Los Angeles qualifizieren.

Magdeburg - Max Appel hat sich neulich mit einem Foto aus einem Kraftraum in den sozialen Medien gemeldet. Und damit seine Rückkehr ins Training dokumentiert. Nach einem ereignisreichen Jahr mit dem fünften Platz bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Doppelvierer ist er also die Vorbereitung auf eine Saison 2025 angegangen, die allerdings eine ganz andere Saison werden soll. Sie soll ihn nicht auf die Regattastrecken der Welt führen, nicht nach Luzern, Poznan oder Belgrad. Der Ruderer vom SCM hat eine ziemlich junge Disziplin für sich entdeckt, die ihn an die Meere und Ozeane ziehen und Coastal Rowing oder eben Küstenrudern genannt wird. Und Appel arbeitet für ein großes Ziel. Denn „Coastal Rowing ist ab 2028 olympisch“, berichtet er. Und wird im Einer sowie im Mixed-Doppelzweier ausgetragen. Dafür fallen die Ruder-Disziplinen im Leichtgewicht weg.