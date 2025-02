Halle/Magdeburg - Bislang war die Plane an der Wand sein ständiger Begleiter. In der Trainingshalle in Potsdam hat Henrik Janssen unzählige Male gegen diese geworfen, „aber nur einmal draußen“, berichtete Jörg Schulte, der Trainer. „Und dann waren es auch nur 15 Würfe“, betonte wiederum sein Schützling. Das machte den Einstieg in den ersten Wettkampf natürlich etwas schwieriger. „Ich musste mich den Bedingungen erst anpassen und in den Wettkampf reinfinden“, bestätigte Janssen. Zumal sich Janssen bislang vor allem im Kraftaufbau befand. Aber Schulte hat auch festgestellt: „Er ist physisch so gut drauf wie nie.“ Und genau das war beim deutschen Winterwurf in Halle der Faktor, der den Diskushünen vom SCM zum Sieg führte.

