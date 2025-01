Magdeburg. - Henrik Janssen muss nicht lange darüber grübeln, welcher der traurigste und der schönste Moment seines Jahres 2024 waren. Zum traurigsten hat er sofort Bilder im Kopf vom Vorkampf bei den Olympischen Spielen in Paris, als der Hüne vom SC Magdeburg am 2. August vor dem Mittagessen den Diskus gleich dreimal ins Netz katapultierte. Als er „zum Höhepunkt nicht performen konnte, was die Saison natürlich runterzieht“, sagte der 26-Jährige. Diese grundsätzlich „beste Saison meiner Karriere“, in der er im Schnitt die Würfe auf 65 Meter brachte, in der er seine Bestweite auf 67,43 Meter hochschraubte, in der er Fünfter bei der Europameisterschaft in Rom wurde.

