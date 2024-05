Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Moritz Florstedt vom SC Magdeburg und der Potsdamer Anton Winkelmann kämpfen bei den Kajak-Herren um das letzte Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Der Deutsche Kanuverband (DKV) hat sich offenbar entschieden, aus dem olympischen Vierer auch zwei Zweier für Frankreich zu bilden. So ist neben Jakob Thordsen, der sich unter anderem mit Bronze bei der Weltmeisterschaft in Duisburg im vergangenen Jahr bereits für seinen Start im Kajak-Einer über die 1.000 Meter empfohlen hatte, der zweite Platz für Paris in dieser Disziplin zu besetzen. Für Florstedt und Winkelmann heißt es an diesem Sonntag also: Sommerspiele oder Weltmeisterschaft in Samarkand (Usbekistan) im August.