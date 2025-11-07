Trainer Birk Lösche blickt auf den Olympia-Winter der Bobsportler. Gleich drei seiner Schützlinge haben es in Weltcup-Teams geschafft.

Birk Lösche blickt zuversichtlich auf den Winter, in dem vor allem Tim Becker eine Olympia-Chance hat.

Magdeburg - Trainer Birk Lösche hat seinen Schützling in gebotener Sicherheit auf die Reise geschickt. In dem neuen Mobil des Mitteldeutschen Sportclubs (MSC) machte sich Tim Becker am Freitag auf die 850 Kilometer lange Fahrt nach Italien, mit Zwischenstopp in Bayern, wo er Alexander Schaller aufgelesen hat. Der wollte nämlich auch nach Cortina d’Ampezzo, an jenen Ort, an dem die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar ausgetragen werden, wo die Bobpiloten zunächst eine Trainingswoche einlegen, um am dritten November-Wochenende um die ersten Weltcup-Punkte der Saison zu fahren.