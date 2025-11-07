Lange Zeit fiel Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov in diesem Jahr wegen Verletzungen aus. Jetzt hat die frühere Nummer eins der Welt gezeigt, dass sie immer noch Topgegner schlagen kann.

Frankfurt/Main - Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main für eine Überraschung gesorgt. Der 37-Jährige besiegte den an Nummer zwei gesetzten Japaner Tomokazu Harimoto nach einer Weltklasse-Leistung in 3:1-Sätzen und zog dadurch ins Viertelfinale ein.

„Ich bin extrem happy. Das ist ein Sieg, auf den ich ein ganzes Jahr gewartet habe“, sagte der Deutsche.

Ovtcharov wurde erst im Sommer an der Halswirbelsäule operiert und fiel zuletzt in der Weltrangliste auf Platz 32 zurück. Der Weltranglisten-Vierte Harimoto dagegen gewann in diesem Jahr bereits drei Turniere der Serie World Table Tennis. Vor der Saison 2022/23 hatte Ovtcharov den 22-jährigen zum TTC Neu-Ulm geholt, damit dort beide zusammen in der Champions League spielen können.