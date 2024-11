Magdeburg - Eiskanal frei für den Kampf um den Weltcup-Start: Drei Anschieber des Mitteldeutschen Sportclubs aus Magdeburg sind an diesem Sonntag in Winterberg und eine Woche später in Altenberg gefordert, ihre jeweiligen Piloten aufs höchste Tempo am Start zu bringen – jeweils im großen Schlitten. Felix Dahms schiebt im Team von Maximilian Illmann an, Tim Becker und Henrik Bosse gehören zur Crew von Hans-Peter Hannighofer. Doch Favorit ist ein anderer an den Lenkseilen.

